На пр. Народного Ополчения серьезное ДТП: есть пострадавшие, на место прибыли три машины “Скорой”





Как сообщают очевидцы, микроавтобус пытался повернуть, не доезжая до перекрестка с ул. Партизана Германа, но в него врезался легковой автомобиль. Машина повреждена до такой степени, что по фотографиям марку опознать невозможно. Сообщается, что есть пострадавшие, причем пассажиров легкового автомобиля пришлось вырезать из искореженной машины. На место прибыли три машины “Скорой помощи” и полицейские.









Во вторник 25 декабря на юге Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе произошло ДТП на пр. Народного ополчения, сообщили в группе VK “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.