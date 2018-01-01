У Петропавловской крепости Беглов и начальник МЧС Аникин осмотрели технику спасателей





Зимой и весной 2017-2018 года со льдин и из воды вытащили 330 жертв. Беглов пообещал предоставлять службам все необходимое для продуктивной работы.





Напомним, в начале декабря в Заксобрании Петербурга предложили штрафовать на 5 000 рублей за выход на лед, пока это не разрешено спасателями. До настоящего момента за подобные нарушения платят до 2,5 тысяч рублей.





К приближающемуся Дню спасателя, который отмечают в РФ 27 декабря, врио губернатора Александр Беглов и начальник УМЧС по городу Алексей Аникин осмотрели технику, которую используют спасатели на воде зимой, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.