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Житель Петербурга, который «заминировал» полицию, получил условный срок
18:44
Тэги: ложный вызов, взрыв, суд, полиция
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