Житель Петербурга, который «заминировал» полицию, получил условный срок

Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве.





Суд установил, что 23 июля 2018 года обвиняемый, находясь около станции метро "Ломоносовская", позвонил на номер "102" и сказал оператору "76 отдел полиции заминирован. Я его сейчас взорву".

Новожилов вину признал.





Ранее сообщалось о том, ч то мужчина ложно сообщ ил о бомбе в петербургском баре из-за конфликта со спутницей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Невский районный суд Петербурга назначил наказание Валерию Новожилову в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.