Опубликован отчет о итогах строительства социальных учреждений в Петербурге за 2018 год





Согласно документам, за текущий год в городе 16 объектов: 12 детсадов, две школы и два медучреждения. Это на 9 объектов меньше, чем в 2017 году и на пять меньше, чем в 2016-ом, сообщает правительство. В 2019-ом году в эксплуатацию введут 21 соцобъект: 13 ДОУ, по три школы и поликлиники, помещения под библиотеку и молодежный клуб.





Напомним, Беглов выразил недовольство темпами строительства социальных объектов в Санкт-Петербурге и намерен сделать приоритетом 2019 года повышение уровня жизни горожан, сообщили в правительстве.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)





Вице-губернатор Игорь Албин получил отчет о состоянии социальных объектов по итогам 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.