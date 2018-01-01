Жительницу Петербурга оштрафовали за неуважение к суду





Она обвиняется в неуважении к суду.





Суд установил, что обвиняемая, выступая в качестве ответчика во время судебного процесса мешала суду, а также "публично произнесла высказывание, содержащее отрицательную оценку личности участника процесса, унизив честь и достоинство С., чем проявила явное неуважение к суду".





Панова вину признала, в содеянном раскаялась.





Ранее сообщалось о том, что ж ителя Петербурга будут судит ь за то, что он обматерил сотрудника полиции. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Приморский районный суд Петербурга назначил наказание Галине Пановой в виде штрафа в размере пяти тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.