В Литве задержан петербургский бизнесмен, обвиняемый в неуплате налогов на три млрд рублей



По версии следствия, Каневский и его партнер Андрей Кушуль являлись крупнейшими дилерами снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд».





Вместе с ранее осужденными соучастниками они организовали схему по уклонению от уплаты налогов на сумму более трех млрд рублей за 2012-2015 годы.





В настоящее время Каневский задержан, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности.Кушуль по-прежнему находится в междунарожном розыске.





Ранее сообщалось о том, что б изнесмен в Выборге не хотел пл атить долги по налогам на общую сумму свыше 6 млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Литовской республике задержали Романа Каневского, который был объявлен в международный розыск по обвинению в организации в уклонении от уплаты налогов, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.