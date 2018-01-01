Лидер инвестиционного Комитета Северной столицы Ирина Бабюк уходит с поста, оставляя место заместителю





Ирина Бабюк родилась в 1981 году, училась в СПбГТЭУ изучала экономику и руководство. Ранее работала как маркетолог, затем с 2009 по 2011 являлась гендиректором “Санкт-Петербургского агентства прямых инвестиций”. Комитетом управляла с 2012 года.





Евгений Васильев родился в 1986 году, по образованию инженер-строитель. С 2009 года по 2013 работал в комитете по развитию транспорта, с 2013 выполнял работу заместителя гендиректора “Группы ЛСР”. В инвестиционном комитете служит с мая 2018 года.





Александр Беглов 25 декабря снял с должности управляющего Комитетом по инвестициям Ирину Бабюк, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга. На ее должности теперь работает заместитель Евгений Васильев.