В Петербурге будут судить участников преступного сообщества, которые обвиняются в сбыте наркотиков

Как полагает следствие, мужчина создал преступное сообщество, целью которого был сбыт наркотиков.





При этом им были распределены роли участников преступного сообщества. Оплата наркопотребителями производилась через электронные кошельки.





При расследовании уголовного дела установлены факты легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков, на сумму более 4,4 млн рублей.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.







Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержаны два граж данина Колумбии по подозрению в контрабанде 2 кг кокаина.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурга и шесть его подельников обвиняются в сбыте наркотиков и легализации добытых преступным путем денег, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.