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В Петербурге пациент медицинской клиники расстрелял врача и покончил с собой
17:36
Тэги: стрельба, клиника, покушение на убийство
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