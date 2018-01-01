В Петербурге пациент медицинской клиники расстрелял врача и покончил с собой

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство».





По версии следствия, 25 декабря в медицинской клинике, которая находится в Центральном районе, неизвестный мужчина на сеансе иглоукалывания произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача клиники, причинив ей ранения, после чего застрелился.





Потерпевшей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали 37-лет него гендиректора фирмы, который во время дорожного конфликта на Косыгина подстрелил водителя "Пежо". (Майя Брик, Gazeta.SPb)





В Центре Восточной медицины «Инсам» неизвестный расстрелял врача, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Петербургу.