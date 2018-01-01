В Приморском районе петербуржца лишили водительских прав из-за пристрастия к опиоидам





Сотрудники прокуратуры выяснили, что житель Приморского района находится на учете наркологического диспансера из-за своего пристрастия к опиоидам. При этом у мужчины есть водительские права, хотя по закону водить он не имеет права, поскольку не способен обеспечивать безопасность на дороге. Прокурор Приморского района заявил о нарушении в суд, и теперь от мужчины требуют вернуть права в ГИБДД.





В Приморском районе жителя Санкт-Петербурга лишили водительских прав из-за пристрастия к опиоидам, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре города.