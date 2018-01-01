Житель Ленобласти признан виновным в изнасиловании малолетней дочери

Он обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».





Суд установил, что в период с июня по декабрь прошлого года в квартире, расположенной в поселке Радофинниково, 39-летний мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери.





В ходе расследования было установлено, что мать девочки не проживает в семье длительное время, она лишена родительских прав, на иждивении мужчины оставалось четверо детей – трое сыновей 16, 14 и 12 лет и 7-летняя дочь. В настоящее время потерпевшая передана под опеку и проживает в семье своей крестной матери.





Ранее сообщалось о том, чт о в Ленобласти задержали муж чину, который еще весной этого года надругался на 10-летней ученицей школы-интерната. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Суд приговорил жителя Ленобласти к двенадцати годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.