Свыше 250 тысяч детей Санкт-Петербурга получат путевки в санатории или скидки на них





Планируется взять из бюджета 2 млрд 367 млн рублей на обеспечение детей отдыхом в санаториях и лечебных лагерях. По плану туда смогут поехать свыше 160 тысяч детей и подростков. Путевки начнут выдавать с начала февраля. Еще около 95 тысячам выделят сертификаты, оплачивающие часть путевки. В 2019 году номинал такого сертификата составит 17 тысяч рублей. Место отдыха не ограничивается Санкт-Петербургом и Ленобластью, но включает и другие регионы.





В Правительстве Санкт-Петербурга 25 декабря обсудили планы обеспечения отдыхом детей и подростков в 2019 году, уведомили Gazeta.SPb в правительстве города.