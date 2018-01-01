СКА в гостях обыграл китайский «Куньлунь РС» со счетом 5:3





Первый период оказался безголевым.

В начале второго периода хозяева открыли счет.

Через две минуты «Куньлунь» удваивает преимущество в счете. Ярвинен делает счет 2:0 в пользу своей команды.





На восьмой минуте второго игрового отрезка нападающий СКА Никита Гусев точным кистевым броском с левого края отправляет шайбу в ворота соперника. Ассистенты - Плотников и Прохоркин.





В середине второго периода армейцы сравнивают счет. Автором заброшенной шайбы стал Владислав Гавриков. Николай Прохоркин получил результативный балл.





На второй перерыв команды отправились в раздевалку со счетом 2:2.

на шестой минуте третьего периода Андрей Кузьменко выводит свою команду вперед. Нападающий СКА получил передачу от Динара Хафизуллина и точным броском с ползоны отправил шайбу в ворота китайской команды.

В середине третьего игрового отрезка армейцы получили численное преимущество. Защитник СКА Давид Рундблад мощным щелчком отправил шайбу в ворота «Куньлуня». Шайба была заброшена в большинстве.





За 15 секунд до конца матча Олег Ли отправляет шайбу в пустые ворота и делает счет 5:2.





За пять секунд до конца матча защитник хозяев Оскар Бартулис дальним броском поражает ворота Хелльберга и сокращает отставание в счете до двух шайб.





Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу СКА.









СКА обыграл китайский «Куньлунь РС» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.