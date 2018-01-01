Правительство Санкт-Петербурга в 2019 году сделает акцент на повышении уровня жизни горожан





Врио губернатора считает, что новые технологии позволят Петербургу вступить в соревнование за обеспечение горожан наиболее комфортной средой. Этого планируется достичь через цифровизацию и модернизацию транспорта, энергетики и коммунальной инфраструктуры, создания новых отраслей городской экономики.





Александр Беглов заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга 25 декабря, что система управления развитием города получит новое направление в 2019 году, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.