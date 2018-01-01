Беглов назвал главные проблемные объекты строительного комплекса Санкт-Петербурга





По информации Беглова, в городе серьезные проблемы с социальной инфраструктурой: не могут закончить по 20 школ и детсадов, 18 диспансеров и поликлиник, три жилых дома и шесть объектов культуры и досуга.





Беглов призвал обратить внимание на тяжелое положения пос. Металлострой, который почти не развивается в последние годы. Кроме этого, его беспокоит участок Богаторского проспекта, который никак не могут отремонтировать, школа в Колпино, поликлиника в Красном селе и другие объекты.





Врио губернатора Петербурга Александр Беглов недоволен общим ходом строительства в городе, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.