В Петербурге присяжные признали «черного риэлтора» виновным в четырех эпизодах мошенничества

В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Бориса Богданова, который обвинялся в «организации преступного сообщества», «покушении на мошенничество», «мошенничестве» и «похищении человека», сообщили Gazeta.SPb в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.





Как полагало следствие, летом 2005 года Богданов создал и возглавил преступное сообщество. Соучастники находили среди социально неблагополучных граждан лиц, имеющих квартиры, а потом обманным путем завладевали недвижимостью, после продавая третьим лицам.

В некоторых случаях фигуранты похищали потерпевших, заставляя переписать недвижимость на членов преступного сообщества. Таким образом с 2005 по 2007 годы члены преступного сообщества похитили семь квартир.





Коллегия присяжных, ответив на 44 вопроса, признала Богданова виновным в четырех эпизодах мошенничества из семи. Причастность фигуранта к похищениям не доказана.





По ч.1 ст.210 УК РФ вина Богданова не доказана голосами 6 на 6.

По доказанным присяжным эпизодам, Богданов признан не заслуживающим снисхождения.



