Депутат “Единой России” устроил первый платный проезд на КАД Петербурга в Кудрово





Компания “Автополе”, как сообщает “Фонтанка”, принадлежит депутату “Единой России" Сергею Моренкову. Фирма заняла территорию между КАД и пр. Строителей — по ее территории и можно быстро проехать, но теперь за это надо платить с помощью клубной карты “Автополя”.





Проезд помогает объехать пробки на Центральной улице, поэтому многие жители платят и активно его используют, сообщает “Фонтанка”. Пользователи социальных сетей и жители Петербурга активно обсуждают платный въезд: одни обвиняют депутата в стремлении нажиться на жителях Кудрово, другие признают, что со своей территорией он имеет право делать все, что хочет.





Правовой статус у проезда, как сообщает "Фонтанка", неопределенный: пока неизвестно, является ли законным примыкание выезда к КАДу.





К КАД организовали первый платный проезд в Санкт-Петербурге, сообщает “Фонтанка”. Фирма “Автополе” требует за проезд из Кудрово прямо на кольцевую 200 рублей, при этом проехать через “Мегу Дыбенко” стоит 100 рублей. На данный момент услуга классифицируется как “парковка”.