Инфляция в СЗФО в ноябре составила 3,6%

При этом ее значение по-прежнему оставалось ниже установленного Банком России целевого уровня инфляции 4%. Это определялось, прежде всего, сохранением умеренного потребительского спроса в большинстве регионов округа при достаточно сбалансированном подходе населения к сбережению и заимствованию. Рост инфляции в округе на 0,3 п.п. соответствовал динамике, сложившейся в целом по России (рост с 3,5% до 3,8% в ноябре 2018 года).





В пределах 4% по сравнению с ноябрем прошлого года увеличились цены более половины товаров и услуг (56%) из потребительской корзины, а 12% - даже подешевели.





В ноябре на Северо-Западе росла только продовольственная инфляция (с 2,5% до 3,3%), в основном за счет мясных продуктов и сахара, а также замедления снижения цен на плодоовощную продукцию. Динамику цен на мясные продукты определили как общероссийские факторы (повышение цен на сырье, корма, топливо), так и локальные - вспышки заболеваний животных в отдельных регионах Северо-Запада. Сахар подорожал из-за неурожая сахарной свеклы в России в связи с засушливым летом этого года, а также из-за сокращения посевов свеклы на фоне рекордно высокого урожая прошлого года.





Рост цен на услуги замедлился с 3,6% в октябре до 3,5%. Наибольший вклад в замедление внесли санаторно-оздоровительные, а также туристические услуги в связи со стабилизацией валютного курса рубля в последние месяцы.





Замедлился и рост цен на непродовольственные товары – с 4% до 3,9% в ноябре. В частности, снизились темпы роста цен на топливо в связи с заключением с 1 ноября 2018 года соглашения Правительства Российской Федерации с производителями и поставщиками топлива о регулировании топливных цен.





В Петербурге также наблюдалось ускорение роста цен: его годовые темпы увеличились на 0,2 п.п. и в ноябре составили 3,5%. В разрезе компонентов динамика инфляции в городе соответствовала изменениям цен, наблюдавшимся в округе: ускорение отмечалось только по продовольствию (с 2,2% до 3,2%). Замедлились темпы роста цен на услуги (с 3,4% в октябре до 3,1%) и непродовольственные товары (с 4,2% в октябре до 4,1%).





Ранее сообщалось о том, что в России увеличивается инф ляция: скорость роста цен на продукты в стране может вырасти. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре ускорилась и достигла 3,6% (после 3,3% в октябре), сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации.