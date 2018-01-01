Албин: «Спрос на инновации будем продвигать через городские предприятия»

В ней подчеркивались значимость качественного и устойчивого инновационного развития субъектов РФ, создания эффективных систем и механизмов в области научно-технической, интеллектуальной и инновационной деятельности.



Игорь Албин по итогам встречи с ключевыми экспертами-спикерами III Конференции «Инновации в городской среде» принял решение о введении советника на общественных началах по вопросам качества и стандартизации. На должность приглашен ректор Института управления качеством, профессор, д.э.н., академик РАН, Почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов.





«Спрос на инновации будем продвигать через городские предприятия, повышая их мотивацию в инновационной деятельности», – отметил Албин.









СПб ГБУ «Центр энергосбережения», который стал одним из организаторов III Конференции «Инновации в городской среде» на площадке XI Петербургского Международного Инновационного форума представил вице-губернатору Игорю Албину предложения по реализации своей итоговой резолюции, сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Петербурга.