Нотариус получила условный срок за мошенничество с деньгами умершего жителя Петербурга

Суд установил, что Сафонова, имея лицензию на право нотариальной деятельности и являясь нотариусом частной практики оформила доверенности на Алексееву от имени З., рукоприкладчиком которого являлся Галкин.





На основании выданных подложных доверенностей Галкин снял со счетов принадлежащие З. денежные средства в размере более 966 тысяч рублей.





Фигуранты вину не признали.

Суд назначил наказание:



Сафоновой в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 2 года.

Галкину в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года.

Алексеевой в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком два года.









Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении нотариуса Светланы Сафоновой, а также ее сообщников Андрея Галкина и Марины Алексеевой, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.