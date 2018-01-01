Жители Санкт-Петербурга обсуждают в Интернете мини-землетрясение в Невском районе





По сообщениям жителей домов на улице Коллонтай и поблизости, 23 декабря они ощутили легкое землетрясение. Информацию подтверждают граждане с улицы Солидарности. Пользователи сообщают, что на вызов приезжали службы МЧС и сейсмологи, однако не смогли дать ответа о природе толчков. В МЧС эту информацию никак не прокомментировали.





Землетрясения в Санкт-Петербурге происходят редко, последнюю серьезную сейсмическую активность наблюдали, по данным в сети, 21 сентября 2004 года, она вызвала оползни и обвалы.





В Невском районе Санкт-Петербурга жители почувствовали подземные толчки 23 декабря, что они обсуждают в сервисе Яндекс.Район.