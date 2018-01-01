Александр Беглов считает дольщицу Аллу Андрееву ”сложной”, но признал, что понимает ее





Беглов поговорил с Андреевой, отстаивающей права дольщиков ГК “Город”, 21 декабря после поручения Владимира Путина. Беглов отметил сегодня, что вопрос о встрече не подлежал обсуждению. По мнению Беглова, с Андреевой “сложно”, но он ее понимает, как и дольщиков, которые потратили деньги, но до сих пор не получили квартир.





Беглов пообещал, что в 2019-ом году до 85% граждан, терпящих неприятности из-за проблемных застройщиков, будут заселены. Полностью закрыть долги передними город сможет в 2020-ом. Сейчас в Петербурге 32 проблемных объекта, сообщает комитет по строительству.





Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает активистку Аллу Андрееву ”сложной” 25 декабря на заседании, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.