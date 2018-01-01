Сделка по продаже квартиры совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича в Петербурге будет оспорена в суде

Квартира была приобретена через жену Васинкевича бизнесменом Евгением Гуревичем, который выставил жилплощадь на продажу за 18,8 млн рублей.





Финансовый управляющий Васинкевича Елизавета Ванюшкина намерена добиться того, чтобы Гуревич вернул половину в доле в праве на указанную квартиру в конкурсную массу, на которую может быть обращено взыскание кредиторов. Кроме того, она требует признать недействительными договор дарения доли в квартире между Михаилом и Галиной Васинкевич и сделку между Галиной Васинкевич и Евгением Гуревичем.





Напомним, 13 Арбитражный апелляционный суд Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворить жалобу совладельца «Юлмарта» Михаил Васинкевич о признании его банкротом.





По словам адвоката Дмитрия Костыгина Олега Сергеева, представители супругов ссылались на нарушения процессуальных норм при вынесении решения, а также норм материального права. При этом, в процессе судебного слушания они не предоставили аргументов или доводов, в которых были бы подтверждения для обжалования. Кроме этого, они не смогли объяснить суду почему Михаил Васинкевич не является банкротом.

Михаилу Васинкевичу предъявлены требования более, чем на один млрд руб., но за последний год он не провел ни одного платежа в погашение долга, рассказал на заседании Сергеев.





Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Костыгин прокомментировал проигрыш совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича в апелляции в деле о банкротстве. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Финансовый управляющий в деле о личном банкротстве совладельца компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича оспаривает сделку по продаже его квартиры на улице Рылеева в Петербурге, сообщает «Коммерсант».