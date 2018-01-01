Житель Петербурга обвиняется в обмане клиентов, пожелавших арендовать жилье

Как полагает следствие, обвиняемый арендовал нежилое помещение в доме на аллее Поликарпова. Там он создал обстановку офиса, приобрел абонентские номера, оформленные на третьих лиц, а также мобильные телефоны и ноутбуки, заготовил бланки договоров аренды и передаточных актов, договоры оказания информационных услуг несуществующего агентства недвижимости ООО «Олимп», приходные кассовые ордера с квитанциями, подписями и печатями.





После этого он разместил объявления с ложной информацией о сдаче в аренду жилья. При этом реального намерения выполнять обязательства по сдаче жилья в аренду он не имел. Обвиняемый убеждал потерпевших приехать к нему в офис, где, представляясь сотрудником несуществующего агентства недвижимости ООО «Олимп», сообщал заведомо ложные сведения о собственниках квартир, после чего знакомил потерпевших с заранее подготовленными договорами аренды квартир и передаточными актами.





Однако фактически он заключал договоры на оказание информационных услуг, а деньги получал в счет уплаты за аренду жилья.





Отметим, что максимальное наказание по этой статьей предусматривает до пяти лет лишения свободы.





Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге госимущество незаконно использовалось двумя десятками организаций. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Житель Петербурге обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.