Таксомоторная компанию Петербурга за одну ночь обеднела на 3,5 млн рублей

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 декабря в 8:00 поступило заявление о крупной краже на территории офиса таксомоторной компании, расположенной во Фрунзенском районе в Гаражном проезде.





По версии заявителя, кража произошла в ночь с 24 на 25 декабря. Вор проник в офис и вынес крупную сумму денег. В результате деятельности злоумышленника, компания понесла потери на 3,5 млн рулей.





В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Помимо этого, правоохранительными органами приняты меры по розыску и задержанию всех причастных к злодеянию.