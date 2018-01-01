За год в Санкт-Петербурге поставили освещение на 383 детских площадках и школьных стадионах





Сообщается, что на площадках поставили больше 1200 фонарей. Обеспечены светом 12 площадок для маломобильных граждан. Кабели для таких площадок прокладывают под землей, чтобы не создавать для детей лишних рисков. “Ленсвет” сообщает, что всего сотрудникам удалось за 4 года с 2015-го обеспечить светом более 1600 игровых площадок.





За год в Санкт-Петербурге поставили освещение на 383 детских площадках и спортивных зонах, сообщили Gazeta.SPb в СПБГУП “Ленсвет”.