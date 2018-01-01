В Адмиралтейском районе задержана местная жительница, которая повредила припаркованный автомобиль





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что у дома №1 на Звенигородской улице девушка громит припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt. Прибыв по данному адресу, сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия гражданку, которая из хулиганских побуждений ударами ног повредила припаркованную иномарку. Стоит отметить, что в момент задержания гражданка вела себя шумно и несдержанно.





Позже было установлено, что данная машина принадлежит 42-летнему местному жителю. Сумма ущерба устанавливается.





Задержанная была передана сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.





По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.









В Адмиралтейском районе Петербурга задержана 22-летняя гражданка, которая ударами ног повредила иномарку, припаркованную на Звенигородской улице, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.