Минобороны опубликовало календарь с техникой и девушками, но довольны остались не все (фото)





Так, к фотографии ракетного комплекса приписано, что он “обеспечивает доставку в любую точку мира”. К снимку кремлевских курсанток подписали, что “стрельба глазами — главное оружие Кремля”. Пользователи Instagram в целом позитивно восприняли новинку, но некоторые были возмущены. Кое-кто обвинил ведомство в показном милитаризме.













Фото: Instagram @Mil_ru

Напомним в Санкт-Петербурге Александр Беглов разошлись во мнениях с депутатом ЗакСа о роли стран Европы во блокаде Ленинграда .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Фото: Instagram @Mil_ru

Министерство обороны выложило в сеть специальный календарь на 2019 год в своем Instagram. На фотографиях к месяцам года изображена боевая техника, красивые девушки, оружие. К каждой фотографии сделана подпись.