В Колпино задержаны двое мужчин, подозреваемые в краже металлических опор дорожного ограждения





Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны увидел у дома №38А на Первомайской улице в городе Колпино двоих мужчин, которые с помощью газового сварочного аппарата срезали 16 металлических опор дорожного ограждения и грузили их в припаркованный автомобиль «Газель».Они не смогли представить документы, разрешающие проведение таких работ, в показаниях путались и явно нервничали, поэтому были задержаны сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении кражи.





На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Задержанные были переданы в местное отделение полиции.





По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.









В Колпинском районе Петербурга задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 45 лет, которые подозреваются в том, что с целью кражи срезали опоры дорожного ограждения на Первомайской улице, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.