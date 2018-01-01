Кировский район занял первое место в антирейтинге по уровню незаконной торговли

Второе место в антирейтинге занял Приморский район, сообщают представители движения “Красивый Петербург”. Как сообщают активисты, проводить рейды по городу с целью выявить точки незаконной торговли они начали больше года назад.





В ноябре 2018 года активисты провели опрос среди жителей города и по результатам выявили лидеров антирейтинга. По результатам опроса, активисты отправились к зданию администрации города, где на баннерах размесили фотографии ответственных, по их мнению, за антирейтинг. В Кировском районе ими оказались глава администрации Сергей Иванов и начальник УМВД Артур Оганов, в Приморском - глава администрации Николай Цед и начальник УМВД Анатолий Станак.



