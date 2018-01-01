Депутат Виталий Милонов слетал в Сирию, чтобы отдать детям подарки на Новый год





Политики посетили небольшой монастырь в городе Сайедная на освобожденной территории, при котором живут беженцы. Милонов подчеркнул, что нельзя оставлять усилия по налаживанию мирного хода жизни в стране. Земцов отметил, что российский рынок мог бы помочь экономике Сирии стабилизироваться.





Российская делегация поговорила с представителями местной администрации о реставрации христианского храма в городе Забадани.





Депутаты Госдумы РФ Николай Земцов и Виталий Милонов из Санкт-Петербурга вместе с российскими бизнесменами слетали в Сирию, где подарили детям подарки на Новый год, сообщили представители Виталия Милонова.