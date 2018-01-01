Трейлер скандальной комедии про блокадный Ленинград появился в Instagram

На своей странице в Instagram режиссер Алексей Красовский разместил трейлер кинокартины “Праздник”. Фильм в комедийном жанре рассказывает о события в блокадном Ленинграде.





Напомним, фильм вызвал неоднозначную реакцию, у картины появилось много противников. Однако картина все-таки увидит свет, премьеру покажут в новогоднюю ночь на Youtube-канале режиссера.





Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не может прокомментировать эту работу, так как картину еще никто не видел.