Александр Беглов и Максим Резник поспорили на заседании о роли Европы в блокаде Ленинграда





Депутат Максим Резник, говоря о памятности даты, заметил, что относиться к ней можно по-разному: если одни помнят о ней для того, чтобы подобного не допустить, то другие хранят в ней память о военном подвиге СССР и жителей Ленинграда — депутат вспомнил лозунг “можем повторить”, распространенный среди населения. При этом Резник подчеркнул, что он сторонник первой точки зрения.





Разногласие возникло в мнении относительно роли стран Европы в блокаде: Резник считает, что европейские страны боролись с диктатурой Адольфа Гитлера наряду с СССР, а Александр Беглов считает, что подчиненные фашистской диктатуре, они принимали участие в агрессии против СССР и жителей Ленинграда.





Праздник снятия блокады намечен на 27 января. По данным в сети, в результате блокады Ленинграда погибло свыше млн человек — из них около 600 тысяч составляют гражданские потери.





Врио губернатора Александр Беглов и депутат Максим Резник разошлись во мнениях относительно истории блокады Ленинграда на заседании о параде в честь 75-летия освобождения города, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.