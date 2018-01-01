СКА объявил состав на матч с «Куньлунем»





В первую пятерку вошли: Кручинин, Дацюк, Плотников, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Белов.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Карпов, Рукавишников, Зуб.

В последней — Ли, Коскиранта, Кетов, Семин, Якупов.





Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Шестеркин в запасе.





Отметим, что Виктор Тихонов пропустит этот матч из-за дисквалификации.



Матч начнется в 14.30 по московскому времени.











Фото: ХК СКА Ранее сообщалось о том, что СКА с ыграет с «Куньлунем» в Китае. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с китайским «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».