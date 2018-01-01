Беглов считает, что Санкт-Петербургу не хватает заводов и рабочих мест на предприятиях





Беглов считает, что в сфере производства сейчас недостаточно рабочих, тогда как в сфере услуг их переизбыток. Он отметил, что свободные площади в городе застраиваются преимущественно новыми жилыми домами, тогда как следует держать баланс и продолжать строить новые заводы и предприятия. В противном случае, заявил Беглов, Петербург станет спальным городом.





Сегодня в правительстве Санкт-Петербурга 25 декабря врио губернатора Александр Беглов высказался по поводу количества промышленных предприятий в городе: по его мнению, их должно быть больше, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.