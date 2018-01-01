Обвиняемый в мошенничестве на 12 млн рублей при строительстве больницы в Петербурге получил условный срок



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.





Суд установил, что Астафьев в ходе исполнения госконтракта по строительству нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса СПБ ГБУЗ «Городская Больница №33», заключенного между Комитетом по строительству и ООО «Ленпромстрой» нашел компанию «СК «Фьюжн» и сообщил ее учредителям, что имеет намерение стать учредителем данной организации, после чего он стал общаться с представителями ООО «СтройИнвестКомплект», которое, в свою очередь, являлось субподрядчиком ООО «Ленпромстрой».





Он обманным путем от имени генерального директора ООО «СК «Фьюжн» заключил договор субподряда между ООО «СК «Фьюжн» и ЗАО «СУ-326», проводившим работы.





После того, как заказчик перевёл 12 млн рублей, обвиняемый убедил учредителя «СК «Фьюжн» перевести 11,35 млн рублей на личный счёт. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.





Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Игоря Астафьева, признанного виновным в мошенничестве и отмывании денег при строительстве нового лечебно-диагностического СПБ ГБУЗ «Городская Больница № 33, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.