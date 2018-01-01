Пользователи Интернета выбрали главные фильмы, сериалы и актеров кино в 2018-ом году





Лучшим фильмом стал фильм “Богемская рапсодия” о Фредди Меркьюри, сразу за ним находятся фильмы Marvel “Мстители: Война бесконечности” и “Веном”.





“Мстители” также стали самым популярным фильмом на портале — его оценили 1672 пользователя.





Среди лучших сериалов верх одержал отечественный “Годунов”, на втором месте сериал Петра Буслова “Домашний арест”, а на третьем сразу два проекта: американские “Острые предметы” и “Частица Вселенной” про российских космонавтов.





Самой популярной актрисой 2018 года стала Любовь Аксенова, а актером — Павел Прилучный.





Подведены итоги лучших фильмов, сеиалов и актеров за 2018 год, сообщили аналитики сервиса Mail.ru Кино, проанализировав оценки пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.