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В Санкт-Петербурге на Заневской площади трамвай врезался в троллейбус. Собирается пробка

13:30
Тэги: трамвай, троллейбусы, пробки, невский район
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Тэги: трамвай, троллейбусы, пробки, невский район



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