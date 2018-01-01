В Санкт-Петербурге на Заневской площади трамвай врезался в троллейбус. Собирается пробка





По словам очевидцев, автобус двигался в сторону метро “Ладожская”. О пострадавших не сообщается, но движение затруднено.



Согласно сервису Яндекс.Пробки сейчас дорожная обстановка в Санкт-Петербурга оценивается на 6 баллов сложности и в ближайшее время только вырастут. Затор собирается на мосту Александра Невского, но куда более сложная ситуация в Невском районе сложилась на Якорной улице. В центре проблемы на Площади Восстания, возле “Горьковской” и на Дворцовой.





В Санкт-Петербурге на Заневской площади днем 25 декабря трамвай врезался в троллейбус, сообщает группа “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.