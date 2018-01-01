Соль в чистом виде дороги Петербурга не видели уже четыре сезона

В Жилищном комитете рассказали про работу дорожных предприятий за зимний период, сколько тонн гранитной крошки и песко-соляной смеси было использовано на пешеходных зонах, набережных и улицах города.





Так, дорожные предприятий уже четвертый сезон не обрабатывают скользкие места только солью. Используют песок в чистом виде или песко-соляную смесь с содержанием соли не больше 10%. Ингредиент добавляют в смесь, чтобы песок не комковался, сообщают в комитете.





К концу декабря 2018 года дорожные предприятия использовали порядка 20 тонн песко-соляной смеси и 40 тонн гранитной крошки. В ведомстве сообщают, что с начала зимнего сезона в северной столице выпало 24 см снега, а с улиц было вывезено 140 тысяч кубометров снежных масс.