Суд отказался досрочно освободить организатора убийства Старовойтовой Юрия Колчина





Напомним, Юрий Колчин отбывает наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.





Суд, рассмотрев ходатайство, поданное в порядке, вынес постановление об отказе в условно-досрочном освобождении.





Против удовлетворения ходатайства возражала администрация ИК-4 строгого режима УФСИН Брянской области, где он отбывает наказание. Колчин имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал.





Уголовное дело в отношении Колчина в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3, ст. 222 ч.1 УК РФ постановлением Санкт-Петербургского городского суда прекращено по п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования).







Напомним, депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге вечером 20 ноября 1998 года. В июне 2005 года городской суд Санкт-Петербурга признал Колчина виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорил его к 20 годам лишения свободы, исполнитель убийства Виталий Акишин получил тогда 23,5 года тюрьмы.





Ранее сообщалось о том, что экс-депутата Госдумы, осужденног о по делу Старовойтовой, обвинили в организации тройного убийства на Кипре. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Брасовский районный суд Брянской области рассмотрел ходатайство адвоката Евгения Сафронова, который представляет интересы Юрия Колчина, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.