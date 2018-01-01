Ассоциация умных городов открылась в Санкт-Петербурге для внедрения инноваций в городскую среду





Некоммерческая организация призвана объединить компании России, которые занимаются обеспечением городов “умными технологиями” - системы видеонаблюдения, автомотический контроль общественного транспорта, информационные технологии для городских администраций.





Компании-участницы планируют проводить совместные форумы и семинары для продвижения новых проектов и предлагают присоединиться к ним предпринимателям, которые стремятся развивать этот сегмент.





Ассоциация умных городов начала работу в Санкт-Петербурге в начале декабря, сообщили Gazeta.SPb организаторы проекта. Инициатором проекта стала компания “Айра”.