Ансамбль Росгвардии исполнил песню Джорджа Майкла Last Christmas

Клип снят на одну из самые популярных песен певца Last Christmas. Действия происходят на Красной площади в окружении катающихся на коньках парах.





Клип посвящен второй годовщине со дня смерти британского музыканта и Новому году, сообщают “РИА. Новости” с ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.





YouTube-канале Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) . Клип можно увидеть на





Напомним, Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет.