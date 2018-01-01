В Петербурге компания занималась организацией незаконной миграции





Сообщается, что ООО «Норланд» предоставило в органы миграционного контроля сведения о необходимости высококвалифицированных специалистов – 7 граждан Вьетнама, условием въезда в Россию которых является заработная плата не менее 167 тысяч рублей в месяц каждому. Этим гражданам выданы визы для нахождения в Российской Федерации сроком на три года.





В ходе проверки выяснилось, что компания «Норланд» предпринимательскую деятельность не ведет. Кроме того, ее нет по адресу регистрации. Также выяснилось, что у компании нет денег, чтобы платить минимальную заработную плату.





Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге бывшая сотрудница миграционного контроля осуждена за получение взяток.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: прокуратура Петербурга









В Петербурге раскрыта схема организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию РФ под видом высококвалифицированных специалистов, которым выдаются визы без учета квот и в кротчайшие сроки, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.