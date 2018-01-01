В новогоднюю ночь по Санкт-Петербурге будут ходить семь трамваев и четыре троллейбуса





Сообщается, что будут действовать следующие трамваи: №№ 16, 27, 29, 43, 55, 60, 100. Из троллейбусов выбрали четыре следующих маршрута: №№ 2, 14, 31, 37. Таким образом “Горэлектротранс” надеется обеспечить жителям каждого района возможность передвигаться по городу в праздник.





В новогоднюю ночь с полуночи до 6 утра в Санкт-Петербурге будут действовать семь трамвайных маршрутов и четыре троллейбусных, сообщили Gazeta.SPb в “Горэлектротрансе”. Сообщается, что интервал между движением транспорта в ночь на 1 января составит примерно полчаса.