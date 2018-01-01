СКА сыграет с «Куньлунем» в Китае





Напомним, что в прошлом матче СКА ппроиграл ЦСКА в армейском дерби со счетом 1:4. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена».





Матч состоится в 14.30 по московскому времени.





Отметим, что Виктор Тихонов пропустит этот матч из-за дисквалификации.





«Куньлунь» никогда не одерживал победу над СКА, проиграв пять матчей.





СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 69 очков. «Куньлунь» находится на девятой строчке на «Востоке» с 37-ю очками.





Сегодня СКА сыграет с «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.