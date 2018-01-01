Врачи педиатрического университета Санкт-Петербурга разработали план помощи детям и матерям Абхазии





В результате общей работы Минздрава Абхазии и петербургского ВУЗа эксперты подготовили стратегию поддержки материнства в регионе, улучшения акушерско-гинекологических сужб. Подписан договор о двухстороннем сотрудничестве. Медики Абхазии смогут пройти курсы повышения профессиональных навыков в СПБГПМУ, стороны поговорили о перспективах строительства новых больниц в республике.









В Санкт-Петербурге встретились ректор СПБГПМУ — педиатрического медуниверситета — Дмитрий Иванов и министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, сообщили Gazeta.SPb в СПБГПМУ.