Парад на Дворцовой в честь полного освобождения Ленинграда от блокады состоится

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе традиционного заседании правительства в Смольном заявил, что парад на Дворцовой площади, посвященный полному освобождению города-героя Ленинград от блокады, состоится.





Напомним, что ранее некоторые депутаты законодательного собрания выступали против проведения торжественного парада. Объясняли это тем, что памятный день должен быть “тихим”.





Однако Беглов сообщил, что ветераны и блокадники поставили точку в дискуссионных спорах. Правительство города эту точку зрения поддержало, и парад все-таки будет.