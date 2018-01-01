Кевин Спейси впервые прокомментировал в видеообращении обвинения в сексуальных домогательствах





Кевин Спейси известен по ряду успешных фильмов, таких как “7”, “Красота по-американски”, “Подозрительные лица” и главной роли в сериале “Карточный домик”. Его уволили из сериала после скандала о домогательствах, а его персонаж в грядущем сезоне по сценарию должен умереть.





Спейси в обращении играет своего персонажа Фрэнка Андервуда. Он обращается к зрителю, спрашивает его, хочет ли тот, чтобы он вернулся. Актер через своего персонажа заявляет, что от него ждут, что он признается во всем, что сделал, при этом отмечает, что ситуация намного сложнее и неоднозначнее, чем ее представляют в медиа. Спейси надеется, что зритель не поверил всему, что сообщили в прессе без улик и официального суда.





Голливудский актер Кевин Спейси выложил в своем Twitter видеообращение к фанатам — это первый раз, когда Спейси выступает с комментарием по поводу обвинений в сексуальных домогательствах к актерам-коллегам.