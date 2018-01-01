Порядка 387 тысяч петербуржцев получат выплаты к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга сообщили про единовременные выплаты, которые получат жители Петербурга в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Так, сообщают в комитете, выплату получат порядка 387 тысяч петербуржцев, для этих целей из бюджета города выделено 1,741 млрд рублей.





Выплаты полагаются ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и малолетним узникам концлагерей. По словам председателя комитет Александра Ржаненкова, выплата составит 7 тысяч рублей.





Кроме того, люди, родившиеся до 3 сентября 1945 года, получат по три тысячи рублей. Также сообщается, что впервые в 2019 году выплату получат не только жители Петербурга, но и все блокадники и ветераны, проживающие в других субъектах федерации.