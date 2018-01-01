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Порядка 387 тысяч петербуржцев получат выплаты к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

12:25
Тэги: блокада, блокадники, ленинград, выплаты
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Тэги: блокада, блокадники, ленинград, выплаты



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