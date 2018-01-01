На Смоленке планируется построить террасный парк с библиотекой русского авангарда

Инвестор готов вложить в проект не менее полумиллиарда рублей.

Речь идет о предоставлении без торгов земельного участка площадью

более 27,4 тыс. кв. м, который находится в устье реки Смоленки , где ранее

планировалось построить Театр песни Аллы Пугачевой.





«Сейчас эта территория представляет собой заброшенный и

неухоженный пустырь. Ее предполагается перевести в статус

рекреационной, однако петербургский климат и ветра, свойственные

этой части Васильевского острова, грозят, что территория в устье

Смоленки так и останется пустым пространством, лишенного жизни и

смыслов», – рассказал руководитель Lifequality Evolution Андрей Литвинов.





По проекту, в устье Смоленки планируется разместить заглубленное

здание максимальной высотой 18 метров и общей площадью около

3 тыс. кв. м.



Выйти на стройплощадку инвестор планирует уже в следующем году, если его идея будет одобрена в Смольном.







Ранее сообщалось о том, что Смольный выделит капитальный грант в размере шести млрд рублей на реконструкцию СКК. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Компания Lifequality Evolution Андрея Литвинова обратилась к правительству Петербурга с предложением по строительству террасного парка с библиотекой русского авангарда в Василеостровском районе.